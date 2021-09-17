Москва, 17 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Эксперты газеты Le Monde полагают, что Франция теряет вес в Африке и сдает позиции в Мали на фоне развития отношений Бамако с Москвой. Журналисты сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным ранее заверял, что не будет выводить войска из Мали. Но в июне 2021 года Париж заявил, что операция «Бархан» в Мали будет свернута, а войска выведут параллельно с закрытием военных баз. Также изменилось отношение французских властей к руководству африканского государства.

Lendog64 Город Бамако — столица Мали

Эти перемены, по мнению экспертов Le Monde, связаны с появившимися в СМИ сообщениями о присутствии в Мали российских инструкторов. Из-за этого власти африканской страны стали «военной хунтой, которая пользуется услугами «ЧВК Вагнера».

«Французы вдруг вспомнили, что в Мали правит пришедшая к власти путем переворота военная хунта, а не народ. Тем не менее свободные Париж и Берлин засыпали хунту униженными просьбами: не пускать «Вагнер» в Мали и контрактов с ним не заключать. А то французам и немцам придется уйти», — приводит цитату из статьи «Иносми».

Отношения Бамако с Москвой поддерживаются с получения независимости африканским государством. Сейчас, когда недовольство африканских стран французской политикой обострилось до предела, малийцы активизировались на международной арене для поиска надежных союзников. Полковник Садио Камара из малийского министерства обороны заявил, что «общественное мнение выступает за расширение сотрудничества с Россией, учитывая проблемы с безопасностью». Журналисты отмечают, что в совокупности все эти факторы создали благоприятные условия для развития российско-малийских отношений.

Это подтвердил и официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, заявив, что руководство Мали должно самостоятельно принимать решения по поводу сотрудничества с теми или иными иностранными партнерами.