Москва, 17 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 17 сентября, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,34%, отступая до $75,40 за баррель, что несколько выше вчерашних дневных значений, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На нефтяные котировки оказывает давление укрепление доллара к корзине валют, а также усилившиеся опасения замедления роста в Китае.

Вышедшие на этой неделе данные показали снижение темпов роста деловой активности в стране, кроме того, финансовые проблемы начинаются у крупных китайских строительных компаний.

Это, в свою очередь, вызывает опасения, что строительный сектор, выступающий локомотивом экономики и повышающий спрос на сырье может забуксовать. Однако к серьёзным распродажам на сырьевых площадках никто приступать не спешит.

Есть надежда, что китайские власти окажут строительным гигантам оперативную помощь, не позволив им утянуть экономику на дно.

Кроме того, объективно в настоящий момент на рынке сохраняется дефицит нефти, который из-за начала ураганов в Атлантике не смогло компенсировать увеличение добычи странами ОПЕК.

Видимо, до середины следующей недели, когда рынок будет ждать результатов заседания ФРС США, цены на сырье возьмут паузу», — предполагает эксперт.

Читайте также: Нефть пытается определиться с дальнейшим вектором движения