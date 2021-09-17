Джакарта, 17 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что третьей волны коронавируса быть не должно, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Прежде всего, не расслабляйтесь, будьте бдительны, продолжайте носить маски и соблюдать дистанцию», — заявил министр экономики страны.

Уровень смертности в Индонезии по-прежнему составляет 3,34%. Этот показатель все еще выше общемирового в 2,06%. Чтобы снизить уровень смертности, правительство Индонезии реализует различные стратегии по борьбе с COVID-19.

Ожидается, что к декабрю 2021 года 89% населения Индонезии получат вакцину против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3835 случаев заражения коронавирусом.