Хельсинки, , 15:56 — REGNUM Телефонный разговор провели 17 сентября президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Об этом 17 сентября сообщает канцелярия финского президента.

Саули Ниинистё и Владимир Путин Kremlin.ru

«Помимо двусторонних отношений Финляндии и России, президенты (двух стран — ред.) обсудили также ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Финляндии не планируют спешить с открытием границ с Россией и хотят продлить до середины октября текущего года ограничения на въезд из-за эпидемии коронавируса.