Бишкек, 17 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Из бюджета Киргизии на подготовку и проведение выборов депутатов республиканского парламента планируют потратить более 592,5 млн сомов (506,1 млн рублей). Об этом сообщили в центральной избирательной комиссии.

Kenesh.kg Киргизский парламент

Из этих денег на расходы центризбиркома, в том числе на централизованные закупки для избирательных комиссий направят более 235 млн сомов (200,7 млн рублей), на расходы окружных и участковых избирательных комиссий — около 339,5 млн сомов (290 млн рублей) и на расходы министерства иностранных дел на организацию голосования за рубежом — 18 млн сомов (15,4 млн рублей).

Также ЦИК обещает оплатить расходы на питание в день голосования и предшествующий ему день членам избирательных комиссий и обслуживающему персоналу и сотрудникам милиции, привлекаемым для обеспечения безопасности и порядка на избирательных участков — из расчета 1 000 сомов (860 рублей) на человека.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии запланированы на 28 ноября 2021 года. В ЦИК подали заявления о намерении принять в них участие 75 политических партий.

Отметим, что теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — по одномандатным округам.

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