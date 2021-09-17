Сеул, 17 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Несмотря на восстановление экспорта, в Южной Корее сохраняется неопределенность в экономике из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом и низкой потребительской активности населения. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на доклад министерства стратегии и финансов страны.

Kenny J Lee Южная Корея

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В документе, называемом «Зеленая книга», отмечается, что несмотря на рост экспорта и улучшения ситуации на рынке труда, существуют опасения по поводу того, что четвертая волна пандемии коронавируса и жесткие антиковидные меры продолжат замедлять рост частных расходов, ослабляя темпы роста экономики.

В министерстве также предполагают, что рост цен на нефть и меры господдержки населения могут спровоцировать рост инфляции.

Напомним, что в августе индекс потребительских цен вырос на 2,6% в годовом исчислении.

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