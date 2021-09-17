Мурино, Ленинградская область, 17 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В западной части многоэтажного города Мурино Ленинградской области, примыкающего к Петербургу с севера, 17 сентября досрочно открыто движение на новом круговом перекрёстке. Он соединил четыре съезда — два с внутренней части КАД Петербурга и два с внешней. Это должно ускорить движение транспорта на Муринской развязке.

Lenobl.ru Круговой перекресток в Мурино

«Диаметр дорожного круга составляет около ста метров. На объекте установлено светодиодное освещение, уложено три слоя асфальтобетона. Верхний сделан из особо прочной смеси», — отметили в пресс-службе областного правительства.

Развязка с КАД в Мурино построена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 году. Она значительно улучшила транспортную обстановку в новых жилых кварталах.

Напомним, в будущем в этом районе планируется строительство обхода Новодевяткино с Мурино с выходом на Токсово и обход Всеволожска.

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