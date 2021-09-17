Степанакерт, 17 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС Азербайджана 17 сентября вели стрельбу по территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным военного ведомства, стрельба велась в 12:30 по местному времени (11:30 мск). В ходе стрельбы был ранен военнослужащий.

«Огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны, рядовой Вруйр Варданович Шахраманян», — говорится в сообщении.

Информация о происшествии была передана руководству российского миротворческого контингента.

Напомним, в сентябре 2020 Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня.