Любляна, 17 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Все сотрудники, работающие в структуре государственного управления Словении, должны привиться от коронавируса, так как они не смогут уже приходить на рабочие места лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста. Такое решение 16 сентября приняло правительство Словении.

Nicolas Raymond Словения

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Словенские чиновники, если они уже не переболели COVID-19, должны будут предъявить справку о полученной первой дозы вакцины до 1 октября этого года и второй до 1 ноября.

Решение, которое, как ожидается, простимулирует остальных граждан привиться от коронавируса, правительство Словении приняло на заседании, которое прошло в удаленном формате.

Строгий противоэпидемический режим с Словении действует со среды — для входа на рабочее место, пользования общественным транспортом или похода в торговый центр, банк и на почту нужно предъявить справку о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, что ранее в центре Любляны начались массовые протесты из-за таких мер. Полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом и водяными пушками.