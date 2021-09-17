Москва, , 14:54 — REGNUM Военный блок, созданный США с Великобританией и Австралией за спиной Европы, подорвет доверие к Вашингтону со стороны европейских партнеров и может существенно охладить их отношения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Альянс Flazingo Photos

«Крайне негативная реакция Франции на разрыв контракта на поставку атомных подводных лодок из-за деструктивных действий США — наглядное тому доказательство», — уверен Железняк.

Он допустил, что для США этот альянс является прямым намеком для Франции, которая не раз порывалась предложить создание объединенной европейской армии.

«Очевидно, что тема ее создания на этом фоне вновь всплывет на поверхность в политике Европы. Эта идея сильно нервирует США и делает неустойчивой систему внутри Североатлантического альянса», — рассуждает депутат.

При этом, продолжил парламентарий, позорное бегство США из Афганистана и безответственное отношение Вашингтона к созданной ими же проблеме не только усугубило ситуацию в регионе, но и продемонстрировало суть политики США.

«Европе давно пора самостоятельно позаботиться о своей безопасности и пересмотреть стратегию внешней политики, определившись с настоящими партнерами и расставив приоритеты», — уверен он.

«Созданный альянс очевидным образом станет новой головной болью для системы безопасности Китая, который США считают своим соперником в Тихоокеанском регионе», — добавил Железняк.

По его мнению, следует ожидать «крайнее недовольство развитием событий со стороны Пекина и вполне закономерное укрепление союзнических отношений КНР с Россией».

США, Великобритания и Австралия в среду, 15 сентября, создали оборонный альянс AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Его появление было скреплено совместной видеоконференцией лидеров трех стран.