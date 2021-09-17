Сеул, 17 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Почти 70% населения Южной Кореи получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава государства Мун Чжэ Ин на своей странице в Facebook.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Президент отметил, что стране удалось достичь показателя в 70% спустя 204 дня после начала кампании по вакцинации. Он также акцентировал внимание на том, что среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Южной Корее зафиксированы почти самые высокие темпы вакцинации.

«Скорость вакцинации поразительна», — написал южнокорейский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 00:00 17 сентября в первую дозу вакцины в Южной Корее получили 35,4 млн человек, а обе дозы вакцины — 21,4 млн человек.

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