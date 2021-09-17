Махачкала, , 14:35 — REGNUM На выборах в Дагестане к 14:00 17 сентября нарушений не было выявлено. Процесс голосования идет спокойно и активно. Об этом сообщил руководитель республиканского общественного штаба по наблюдению за выборами Буньямин Магомедов.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«На данный момент никаких нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Голосование в ряде районов проходит очень активно», — сообщил Магомедов.

Отсутствие нарушений подтвердила и секретарь избирательной комиссии Саида Халидова. Все участки работают в штатном режиме с 08:00. Никаких внештатных ситуаций на данный момент не возникало, отметила представитель ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу и парламент республики. С 08:00 открыты 1926 избирательных участков.