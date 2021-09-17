Москва, , 14:29 — REGNUM В течение следующей недели президент России Владимир Путин собирается провести совещание по экономическим вопросам, а также совещание с Советом безопасности РФ. Об этом 17 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У президента есть (в планах) совещание по экономическим вопросам, на следующей неделе готовится», — сказал представитель Кремля.

Помимо того, Песков добавил, что также на будущей неделе российский лидер планирует и другие рабочие встречи, а также, что «есть в планах у президента провести Совбез».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что удаление приложения «Навальный» из магазинов приложений компаний Apple и Google было произведено в соответствии с законными требованиями.