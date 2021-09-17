Челябинск, 17 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Челябинской области к 15:00 по местному времени 17 сентября (13:00 мск) свои голоса отдали 8,82% избирателей. Об этом сообщает облизбирком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Среди них и первые лица. Губернатор Алексей Текслер проголосовал утром, а мэр Челябинска Наталья Котова — днём.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госдумы проводятся 17−19 сентября.