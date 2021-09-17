Москва, 17 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Москве в рамках Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow с 20:00 до 21:00 часов 17 сентября на главных экранах города покажут видеоинсталляции арт-группы AES+F и другие работы из NFT-коллекции фонда Public Digital Art Fund. Как сообщает 17 сентября портал Дептранса Москвы, в акции будут задействованы все медиафасады Московского транспорта.

Цитата из к/ф «Чудо на Гудзоне». реж. Клинт Иствуд. 2016. США Ночная пробежка

В ведомстве рассказали, что на медиаповерхностях Смоленского метромоста, павильона МЦД у станции «Киевская» и единого диспетчерского центра метро можно будет увидеть работы художников с мировыми именами: Вирджинии Лее Монтгомери, Эли Барак и Роберта И. В своих работах художники поднимают темы памяти, идентичности, окружающей среды и природы реальности.

Добавим, что медиафасады не в первый раз используют для информирования общественности о знаковых событиях в жизни страны. Так 9 августа 2021 года по инициативе ОНФ на более чем 100 городских экранах транслировали поздравления и благодарность ввернувшимся с победой российским олимпийцам.

Подробности читайте здесь: Народный фронт приветствует олимпийцев на медиафасадах Москвы