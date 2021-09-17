Чита, 17 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. На один из избирательных участков в Чите сегодня, 17 сентября, прибыл свадебный кортеж. Как сообщает ГТРК Чита, молодожены Анжелика и Дмитрий Фоменко помимо центрального отдела ЗАГСа посетили и ещё и избирательный участок.

Цитата из видео Жених с невестой явились на избирательный участок Забайкалье

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Однако выяснилось, что проголосовать пара не смогла. Как сообщает телеграм-канал pdmnews со ссылкой на сотрудников участковой комиссии № 313, у влюбленных не было с собой паспортов — они остались на регистрации.

Будущие супруги заявили, что хотели сначала «проголосовать, а потом уже гулять свадьбе».

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Забайкалья с 17 по 19 сентября предстоит избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений. В девяти районах будут избирать депутатов Советов районов и в 86 городских и сельских поселениях — депутатов Советов поселений.

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На на 15:00 местного времени избирательные участки посетили 67 537 человек. Явка составила 8,7%.

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