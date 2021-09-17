Москва, 17 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В России вслед за сезонным снижением темпов роста индекса потребительских цен (ИПЦ) последует его сезонное же ускорение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук ВШЭ Владимир Бессонов. Так он прокомментировал прогноз главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что в настоящее время в РФ инфляция находится на пиковых значениях, но в IV квартале начнет понижаться.

Picserver.org Инфляция

«Оптимизм многих комментариев относительно ближайших перспектив затухания коронакризисного всплеска инфляции не в последнюю очередь основан на обычном сезонном снижении темпов прироста ИПЦ по отношению к предыдущему месяцу. Но за сезонным снижением следует сезонное же ускорение», — сказал Бессонов.

По словам экономиста, о том, что ситуация с ростом инфляции в РФ существенно не изменилась, свидетельствует динамика базового индекса потребительских цен (БИПЦ), который, в отличие от ИПЦ, исключает влияние административных и сезонных факторов.

«БИПЦ в августе вырос на 0,59%. Если бы индекс рос такими темпами 12 месяцев подряд, то за год его увеличение составило бы 7,3%, что немало. Если взглянуть на сводки Росстата о еженедельных приростах потребительских цен, мы увидим продолжение бодрого роста цен на многие виды важнейших потребительских товаров и услуг, за исключением товаров плодоовощной группы и регулируемых тарифов», — констатировал Бессонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Банка России, значение инфляции в годовом выражении в России может приблизиться к 7%.