Москва, 17 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Поступившие в Ситуационный центр Общественной палаты РФ сообщения о нарушениях санитарно-эпидемиологических мер на некоторых избирательных участках не подтвердились. Об этом 17 сентября заявил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, сообщается на сайте РАПСИ.

Пресс-служба Planeta.ru Голосование

Жалобы о не соблюдении социальной дистанция поступали из Уссурийска Приморского края. В Магаданской области заявляли о том, что не измеряется температура. Из Куйбышева Новосибирской области сообщили, что в коридоре скопилось большое количество избирателей и т. д.

«Проверили все жалобы о якобы нарушениях. Есть фотоподтверждение от наблюдателей ОП РФ, что все необходимые санитарно-эпидемиологических меры применяются, все требования соблюдаются», — подчеркнул Григорьев

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день голосования 17 сентября Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» фиксирует рост явки избирателей.

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