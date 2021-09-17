Волгоград, 17 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Легкоатлетический забег «Кросс наций» отменён из-за пандемии коронавируса в Волгограде 18 сентября. Однако в этот же день состоится первая служба в новом храме Александра Невского.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Бег

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«Кросс наций», посвящённый Всероссийскому дню бега, был запланирован в Волгограде на 18 сентября. Оперативный штаб региона отменил мероприятие в связи с напряжённой обстановкой по COVID-19. Центральный старт перенесли в Камышин, сообщают «Новости Волгограда».

Издание «В1.ру» отмечает, что несмотря на коронавирус, 18 сентября в Волгограде пройдёт первая служба в новом храме Александра Невского — всенощное бдение возглавит епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей.