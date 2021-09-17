Ереван, 17 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Карантинные условия въезда на территорию Армении для детей в возрасте до семи лет изменили власти страны. Об этом говорится в постановлении армянского правительства от 6 сентября.

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«Для въезда в Армению для детей младше 6 лет 11 месяцев 29 дней не требуется отрицательного теста или сертификата о вакцинации», — говорится в документе.

При этом до этого решения все дети до семи лет при въезде в республику должны были иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не менее чем 72-часовой давности или сдавать таковой в аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Армении за последние сутки провели 5413 исследований на коронавирус, из которых 759 дали положительный результат.