Джакарта, 17 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3835 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 17 сентября в Индонезии выявили 4 185 144 носителя коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии за сутки смогли 7912 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 3,9 млн человек.

В период с 16 по 17 сентября 2021 года эпидемия унесла жизни 219 жителей Индонезии. Всего от COVID-19 в Индонезии умерли 140 138 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 968 360 доз вакцины AstraZeneca от правительства Франции.