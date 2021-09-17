Москва, 17 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Отказ Австралии от контракта с Францией стоимостью 66 млрд долларов США на строительство неатомных подводных лодок является наказанием свыше. Об этом 17 сентября заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Ну по поводу разрыва контакта. Францию догнала карма. Бог их наказал за то, что они разорвали контракт по Мистралям. Получат и все остальные, кто как-то и против России действует. Потому что с Россией Бог», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры Великобритании, Австралии и США объявили о создании трёхстороннего партнёрства AUKUS. В рамках договора для Австралии построят атомные субмарины.