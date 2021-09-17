Таганрог, Ростовская область, 17 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи проверят условия проживания семьи с детьми. Жалобы поступила от жительницы Таганрога, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 17 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийный жилье

Женщина вместе с детьми вынуждена проживать в аварийном здании общежития в Таганроге. В помещении находиться опасно: на стенах и потолке огромные трещины, высока вероятность обрушения. Однако муниципальные власти аварийным дом признавать не спешат.

По данному факту организована доследственная проверка.