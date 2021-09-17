Кызыл, , 13:31 — REGNUM В Туве к 15 часам по местному времени на избирательные участки пришли более четверти избирателей. По данным республиканского избиркома, явка составила 26,29%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы в Туве Цитата со страницы врио главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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Всего проголосовали 51,7 тыс. человек из 196,7 тыс. общего числа избирателей в республике. В их числе избирательный участок в Тувинском строительном техникуме посетил врио глава республики Владислав Ховалыг.

Напомним, местным жителям предстоит выбрать главу республики, а также депутатов Государственной думы РФ. Кроме того, в регионе состоятся довыборы в представительные органы в шести районах, а также выборы местного значения в ряде сельских поселений.

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