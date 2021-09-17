Москва, 17 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Торговая сессия 16 сентября прошла для котировок нефти почти без изменений — баррель Brent прибавил 0,26%, а к закрытию дня цена за бочку составила $76,12, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В США постепенно восстанавливается добыча после урагана «Ида», а второй ураган в результате не дошел до месторождений и суши. Но восстановление добычи и оборудования происходит медленнее, чем ожидалось, поскольку разрушения от стихийных бедствий оказались существенными.

По состоянию на 16 сентября, около 28% производства все еще не восстановлено, и это несколько притормаживает дальнейшее движение цены.

Статистические наблюдения экспертов от ведущих инвестдомов сохраняют опасения насчет некоторой напряженности с поставками топлива до конца 2021 года, несмотря на наращивание ОПЕК+ добычи ежемесячно.

С учетом вышедших в США статданных по запасам сырой нефти, которые сократились на 2,5 млн баррелей больше ожиданий, аналитики уверены в том, что стоимость барреля Brent к концу года составит около $75, что является позитивным фактором для текущих котировок.

Также оптимизм внушает и восстановление секторов авиаперевозок и круизных путешествий — европейский индекс путешествий и отдыха закрыл день с плюсом в 3,4%, что является одним из лучших показателей в этом году.

Предполагаемый коридор движения цены на нефть на сегодня, 17 сентября, — $75,00−76,50 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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