Москва, 17 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Удаление приложения «Навальный» из магазинов приложений американских компаний Apple и Google было произведено в соответствии с законными требованиями. Об этом 17 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Были же законные требования к Apple. Это приложение вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление и в соответствии с буквой и духом закона, они, видимо, приняли такое решение», — сказал представитель Кремля.

Кроме Песков положительно ответил на вопрос о том, приветствует ли администрация президента РФ такое решение Apple и Google.

«Безусловно, конечно. Это выполнение законных требований», — указал он.

Отметим, ранее стало известно, что приложение «Навальный» удалено из мобильных версий магазинов приложений компаний Google Play и App Store.