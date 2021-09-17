Екатеринбург, 17 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Свердловской области стали носительницами коронавируса более 2 тыс. беременных жительниц с начала 2021 года. Об этом сообщила на пресс-конференции замминистра здравоохранения региона Елена Чадова.

Марина Александрова ИА REGNUM Евгения Гладкая. Беременна третьим

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По словам Чадовой, всего коронавирусом заразились с начала года свыше 2 тыс. беременных женщин. 282 женщины родили детей, болея COVID-19.

«В третью волну, которая сейчас проходит, видим, что беременные стали болеть тяжелее. Нас это очень беспокоит», — сказала чиновница.

Всего от COVID-19 скончались семь беременных женщин или родильниц.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 132 229 случая заражения коронавирусом с начала пандемии.