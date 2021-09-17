Москва, 17 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. США, Китай и Германия входят в число стран, с территории которых зафиксированы атаки на российскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это следует из данных Ситуационного центра по наблюдению за выборами Общественной палаты РФ.

Mos.ru Электронное голосование

Источники атак находятся в США, ОАЭ, Китае, Нидерландах, Дании, Южной Корее, Канаде, Германии и других странах.

Также зафиксированы атаки на Единую систему идентификации и аутентификации. Они идут из России, США, Азербайджана, Украины, Ирана и Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, российские избиратели 17 сентября, по данным ЦИК, активно участвуют в онлайн-голосовании.

Читайте также: В ЦИК прогнозируют явку до 80% на онлайн-голосовании в первый день