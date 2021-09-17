Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге на 17 сентября 2021 года составляет 1,05 при нормативе не более 1 единицы, установленном Роспотребнадзором. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Эта цифра показывает, какое количество людей успевает заразить один заболевший до момента его изоляции в больнице или дома.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина в защитной маске

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За последние сутки с COVID-19 в Петербурге госпитализировали в стационары 333 человека, это на 16 человек меньше, чем сутками ранее.

В настоящее время в больницах Петербурга на лечении с ковидом и пневмониями находятся 4110 человек (+77 человек к уровню предыдущих суток). В реанимации находятся 410 человек (-9), подключены к аппаратам ИВЛ 158 человек (+5). Выписаны за сутки из больниц 263 человека (-18).

Пациентов с ковидом и внебольничными пневмониями принимают в 11 городских и трех федеральных стационарах, в них развернуто 5313 коек, из них свободно 22,6%. Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 19 904 человека, это на 772 человека больше, чем в предыдущие сутки.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявлено 1738 новых случаев коронавируса. Выздоровел 1061 человек. Скончались за прошлые сутки 39 человек.