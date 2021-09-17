Сеул, 17 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Южной Корее обновили список стран, граждане которых обязаны проходить двухнедельный карантин, независимо от того, вакцинированы они или нет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Xinhuanet.com Люди в масках на улице. Сеул

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Согласно опубликованным данным, с 1 октября политика обязательного карантина будет применятся к прибывшим из 20 стран, таких как Намибия, ЮАР, Малави, Мозамбик, Мьянма, Бангладеш, Бразилия, Суринам, Ангола, Узбекистан, Индонезия, Замбия, Джибути, Чили, Казахстан, Киргизия, Тринидад и Тобаго, Пакистан, Перу и Филиппины.

В настоящее время в список включены 36 стран. С 1 октября в него будут добавлены Замбия и Джибути, а 18 стран, включая Россию, Индию, Японию и ОАЭ, будут исключены.