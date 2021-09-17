Москва, 17 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Точные сроки окончания самоизоляции президента России Владимира Путина, в ближайшем окружении которого ранее несколько человек заразились коронавирусом, не смог 17 сентября сообщить журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет, пока точно не могу вам сказать», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина, находящегося в режиме самоизоляции после заражения коронавирусом людей из его ближайшего окружения, хорошее самочувствие.