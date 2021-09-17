Стокгольм, 17 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Уже в первое лето пандемии коронавируса доктор Эмма Лёфстрём начала свое микробиологическое исследование в одной из больниц Хальмстада (лен Халланд, юго-запад Швеции), в ходе которого она выяснила, что 90% из 350 испытуемых, у которых был COVID-19, выработали антитела, которые усиливают иммунную систему организма против заболевания по прошествии определенного времени. Об этом 17 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Всего в исследовании приняли участие 400 человек со всего Халланда. Из 400 человек, включенных в исследование, 350 заболели COVID-19, а остальные получили первую дозу вакцины.

Отмечается, что Лёфстрём ведет исследование по изучение иммунного ответа на COVID-19 уже год, но будет продолжать изучение данного вопроса еще долгое время.

Однако уже сейчас она готовит промежуточные результаты для публикации в научном журнале. В интервью SVT она подчеркнула, что у нее есть весь набор доказательств того, что иммунный ответ на COVID-19 со временем только усиливается и она готова к проверке в ходе научного рецензирования перед выходом статьи.