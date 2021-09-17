Самара, 17 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в выборах депутатов в Государственную думу России VIII созыва. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Samregion.ru Дмитрий Азаров

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«Свой выбор сделал в родной школе. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 часов включительно до воскресенья. Не оставайтесь в стороне и отдайте голос за своего кандидата», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за выборами в Самарской области следят больше пяти тысяч наблюдателей.