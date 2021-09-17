Сухум, 17 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Сухуме необходимо ужесточить контроль за соблюдением карантинных мер. Об этом заявил мэр столицы Абхазии Беслан Эшба на совещании, сообщает пресс-служба администрации города.

Сухум, Абхазия

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«Снова пошли послабления. Водители какое-то время поработали в масках, последнее время они пренебрегают введенными правилами. Если в первую очередь водители не соблюдают масочный режим, машины должны быть поставлены на штрафплощадку», — сказал Эшба.

Он заявил, что нужно проводить рейдовые мероприятия по кафе, ресторанам и торговым точкам, чтобы проверят соблюдение там мер профилактики. Также на совещании обсудили работу центрального и вещевого рынков Сухума. Эшба отметил, что рынки закроют, если там будет много нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии, по последним данным, за время пандемии выявили 26 549 случаев заражения коронавирусом. Умерли 397 пациентов с COVID-19 в том числе 163 — в Сухуме.