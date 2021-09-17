Подгорица, , 12:39 — REGNUM Рабочая группа по разработке закона о происхождении собственности подготовит проект нормативных решений до 15 октября, когда текст будет вынесен на общественное обсуждение, сообщили в канцелярии вице-премьера Черногории Дритана Абазовича.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон о происхождении собственности является одним из самых важных звеньев в борьбе с организованной преступностью и коррупцией, говорится в сообщении.

Его принятие станет мощным импульсом в пресечении преступных группировок, выявлении государственных чиновников, которые приобрели собственность незаконным путем.

«Но это также один из самых значительных шагов в общих реформах, касающихся верховенства закона и европейской интеграции Черногории», — говорится в заявлении.

Кабинет Абазовича сообщил, что рабочая группа по разработке закона о происхождении собственности готовит нормативные решения при экспертной помощи международных экспертов из Великобритании, Италии и Словении.