Сеул, 17 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 428 223 человека. Об этом 17 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 17 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 35 414 516 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 69%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 19 172 461 человек, препаратом AstraZeneca — 11 097 963 человека, препаратом Janssen — 1 378 674 человека, Moderna — 3 755 418 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 312 896 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 21 489 009 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2008 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 281 938.

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