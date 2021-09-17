Подгорица, 17 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Черногории 49,8 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 44,1 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

stevepb Вакцина

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На данный момент введено 429 500 доз вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 227 899 человек или 36,8 процента, а вторую — 201 601 человек или 32,5 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.