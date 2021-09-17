Москва, 17 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Наличие в урне бюллетеней на избирательном участке № 30 Москвы не являлось нарушением. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Ранее на этот инцидент обратили внимание в социальных сетях, сочтя его нарушением. Однако в Мосгоризбиркоме отметили, что все было в рамках закона.

«В 07:42 17.09.2021 г. на УИК № 30 до начала голосования избирателей в соответствии с утвержденной ЦИК России инструкцией проводилась процедура тестирования КОИБ, которая в том числе предусматривает загрузку в КОИБ комплекта тестовых бюллетеней», — сообщили в МГИК.

После проверки работы КОИБ тестовые бюллетени были извлечены, пустые накопители предъявлены наблюдателям и членам УИК, находящимся на участке, и опечатаны. Нарушения избирательного законодательства не было, отметили в Мосгоризбиркоме.