Москва, 17 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Дальнему Востоку нужно массовое жилищное строительство, уверен глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Министр упомянул указ президента РФ Владимира Путина, предполагающий ежегодный ввод 3,3 млн квадратных метров жилья к 2024 году. Сейчас вводится 2,5 млн квадратных метров. «Дополнительные 800 000 квадратных метров новостроек — это серьезная нагрузка на стройкомплекс Дальнего Востока. Дальний Восток хоть и крупнейший регион нашей страны, но в части стройки более компактный», — рассказал Чекунков.

Он рассказал, что ведомство разработало программу «Дальневосточный квартал». Инвесторы-застройщики, участвующие в ней, получат статус резидента территории опережающего развития, сопутствующие ему налоговые льготы и меры господдержки в обмен на инвестиции в проекты комплексной, квартальной застройки.

Для реализации пилотных проектов определены восемь наиболее перспективных площадок, на каждой из которых можно построить от 100 тысяч до миллиона квадратных метров. «Такой подход позволит нам давить на цену на жилье, — отметил Чекунков. — Застройщик при массовой, комплексной застройке, сможет предложить жилье по ценам ниже среднерыночных. А сегодня во Владивостоке средняя цена 130 тысяч рублей за квадратный метр — дорого!»

За последние три года по линии Минвостокразвития 100,7 млрд рублей вложили по программе «Единая субсидия» в объекты социальной инфраструктуры — школы, медучреждения, спортивные, культурные комплексы, набережные, освещение, городские пространства, спортплощадки, отметил руководитель министерства.

По его словам, президент РФ Владимир Путин поддержал эту программу и на 2022 год объявил дополнительно 20 млрд рублей по линии «Единой субсидии» и 6 млрд дополнительно для медицинских учреждений в труднодоступных удаленных поселках. На обновление первичного звена медицины на Дальнем Востоке по линии Минздрава идет 57 млрд рублей.

«Жить становится комфортнее, люди приходят уже не в старую аварийную поликлинику, а в новую, с новым оборудованием. На Дальнем Востоке действует программа «Земский доктор» — специалистам, приезжающим работать в сельскую местность, выплачивается 2 млн рублей», — добавил глава Минвостокразвития.

Министр отметил, что юг Дальнего Востока по природно-климатическим условиям может вместить в три раза больше людей: «От Байкала до Тихого океана с погодой все в порядке, гораздо лучше, чем в Москве. Приморский край — одна широта с Сочи!»

Кроме того, Минвостокразвития совместно с корпорацией «ДОМ.РФ» разрабатывает программы комплексного развития для Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и нового города Спутника.

Читайте также: Путин считает успешной работу Мутко на посту гендиректора «ДОМ.РФ»

«Проекты, которые на ВЭФ озвучены, такие как Спутник, по инвестициям существенные, но абсолютно реализуемые. Президент поручил на следующем форуме уже представить первые мастер-планы. Мы запускаем работу, чтобы все регионы представили планы своих столиц, ведущих центров экономического роста», — отметил Алексей Чекунков.

В качестве примера он привел город Якутск — самый большой город мира, расположенный на вечной мерзлоте. Новый мэр Евгений Григорьев хочет сделать Якутск самым комфортабельным городом на вечной мерзлоте в мире. В регионе создают новые городские пространства, развивается IT кластер. «Они вложили серьезный государственный ресурс в планирование, стимулирование программистов и создали компанию мирового значения inDriver, третью в мире после Uber по услугам интернет-такси, — рассказал глава Минвостокразвития. — Эти и другие подобные истории мотивируют тысячи молодых людей, предпринимателей оставаться работать, пробовать создавать новые компании».

»Дальний Восток становится мощным магнитом для инвестиций, — считает руководитель ведомства. — В 2030—2040-х годах мы увидим массовый приток людей, создание новых пригородов и даже городов, потому что жить там будет выгодно и более комфортно, чем на западе России».