Джакарта, 17 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Индонезия хочет продолжить переговоры с Афганистаном об экономическом сотрудничестве, сообщает Republika.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Индонезия и Афганистан имеют давнюю историю, до сих пор между двумя странами не было договоренностей в экономической и торговой областях.

Ранее посол Афганистана встретился с министерством торговли Индонезии и выразил желание укрепить экономические и торговые отношения.

Афганистан хочет заключить соглашение о преференциальной торговле, в то время как Индонезия предлагает соглашение о сотрудничестве в области встречной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Мексике заявил, что торговля между странами выросла на 22% на фоне пандемии.