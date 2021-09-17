Подгорица, 17 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. После введения властями Черногории новых ограничений из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране, в частности, запрет на посещение торговых центров без ковид-справки или теста, крупнейший торговый центр страны Delta City сообщил о падении оборота на 80%.

Эскалаторы. Торговый центр

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Сотрудники торгового центра Delta City, которым нужно иметь сертификат, чтобы приходить на работу, не вызвали проблемы из-за новых эпидемических мер, но, по словам PR-менеджера этого торгового центра Драгана Перишича, их зарплата сейчас под вопросом из-за резкого падения числа посетителей.

«У нас тысячи сотрудников, и вопрос в том, как будут выплачиваться их зарплаты, потому что это третье закрытие по счету закрытие. Теперь, если вы пойдете в Дельту, вы не найдете человек двадцати. Не знаем, что хуже: когда нас закрывают или когда вводят такие мер», — подчеркивает Перишич.