Ереван, 17 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 5413 исследований на коронавирус, из которых 759 дали положительный результат. Об этом 17 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 252 082 носителя коронавируса. Из них 235 030 справились с инфекцией, в том числе 614 — за последние сутки. Умерли в республике 6286 пациентов с COVID-19, из которых 28 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6049 тестов на коронавирус 764 были с положительным результатом. 323 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умер 21 пациент с COVID-19.

Стоит отметить, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян 16 сентября заявила, что эпидситуация в стране ухудшается в связи с распространением штамм «Дельта». Также растёт доля тяжелых случаев заболевания COVID-19 и смертей среди пациентов.