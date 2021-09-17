Белгород, 17 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Белгородской области 17 сентября подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели ещё 204 пациента, скончались пять человек. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 1 748 заявок, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 51 628 носителей инфекции. Справились с заражением 45 768 жителей, зарегистрировано 1 054 летальных исхода. В стационарах находятся 1 611 пациентов, получают амбулаторную помощь 3 165 человек, соблюдают самоизоляцию 13 030 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 записались 737 319 человек, из них 684 988 добровольца завершили полный курс иммунизации.