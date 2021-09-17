Москва, 17 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. После двухмесячного небольшого снижения в конце лета 2021 года мировые цены на основные виды продовольствия снова начали подниматься. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала информацию Росстата о росте потребительских цен на ряд продуктов питания.

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«По данным Росстата, цены производителей пищевых продуктов выросли в июле на 15,4% по сравнению с июлем 2020 года, по сравнению с декабрем 2020 года их рост составил 8,8%. Розничные цены стали догонять оптовые цены изготовителей, что явилось одним из факторов их повышения в сентябре, — сказала Долгова. — Кроме этого, мировые цены на основные виды продовольствия в августе возобновили рост после двух месяцев небольшого снижения, что также отразилось на потребительских ценах на прилавках магазинов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ продолжает расти неудовлетворенность спроса на говядину и баранину.