Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки завершили вакцинацию от COVID-19 почти 14 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 сентября.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

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Новыми участниками прививочной кампании стали 4 784 жителя Ростовской области (за весь период 1 млн 520,62 тыс. человек). С начала массовой вакцинации обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 404,14 тыс. человек (+ 13 965 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что план иммунизации населения против коронавирусной инфекции в Ростовской области выполнен почти на 60%. Всего на Дону предполагается привить от COVID-19 более 2,7 млн человек.