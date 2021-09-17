Таллин, 17 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Эстонская компания Fermi energia намерена построить первый в Европе малый модульный атомный реактор. Об этом председатель правления компании Калев Каллеметс заявил на Ида-Вируском бизнес-форуме, сообщил портал gazeta.ee.

Pixabay.com Атомная энергетика

По его словам, на фоне сокращения в Евросоюзе энергопроизводств, выбрасывающих углекислый газ в атмосферу и угольную и сланцевую золу в отвалы, возникает перспектива не только у ветряных и солнечных электростанций, но и у ядерных.

В настоящий момент рассматривается два региона, в которых можно было бы разместить площадку для атомной станции малой мощности, — западная Эстония и регион Ида-Вирумаа, граничащий с Россией.

Fermi energia изучает различные возможности сотрудничества с ведущими мировыми фирмами-проектировщиками, один из вариантов — реактор мощностью 300 мегаватт американо-японской компании GE Hitachi. Эстонская и компания из США уже заключили соглашение о сотрудничестве.

По предварительным расчетам, первый в ЭР модульный атомный реактор смог бы начать вырабатывать электроэнергию в 2035 году. Окончательное решение о судьбе атомной энергии в Эстонии будет принимать правительство, но и местное население регионов должно сказать свое слово, считает Каллеметс.

Нынешние подготовительные работы Fermi energia ведет за счет частных инвесторов, признался он.