Рига, 17 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Средние школы Латвии должны обеспечивать минимальное количество учеников в 10−12-х классах, в противном случае их ждет сокращение финансирования. Об этом говорится в решении Министерства образования и науки страны, сообщил портал Diena.

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Впервые соответствие новым критериям будет оцениваться в августе 2022 года. Если ситуация не улучшится и к августу 2023 года, то учебное заведение станет получать 80% выделенной из государственного бюджета дотации. Если «застой» продолжится и на третий год, школа получит уже лишь 50% финансирования

Работники сферы образования считают, что эти критерии, возможно, оправданы. Так, заместитель начальника управления образования Резекненского края Вилис Декснис отметил, что лучше иметь сильную основную школу, которая находится близко к месту жительства учеников, чем среднюю школу, которую «тянут за волосы».

Если школа годами пытается собрать необходимое количество учеников, чтобы открыть 10-й класс, очевидно, что туда попадают дети, которым не следует учиться в старшей школе, и в вузы они не поступят, считают представители минобра Латвии.