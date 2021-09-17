Москва, 17 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки от коронавируса в Москве скончались 42 человека, сообщает 17 сентября оперштаб столицы.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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В настоящее время в городских больницах к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 263 человека.

В целом по стране от коронавируса за сутки скончался 791 пациент.

Добавим, что для москвичей старше 65 лет городские власти подготовили наборы «С заботой о здоровье», в которые вошли: тонометр, антибактериальный гель и набор масок, набор косметики для ухода за кожей, пульсоксиметр, таблетница, Бады, витамины и зубная паста со щеткой. Чтобы получить набор пожилым гражданам необходимо до 1 октября сделать прививку от COVID-19. Однако тем, кто ревакцинируется наборы не выдают.