Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 сентября.

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Жертвами коронавируса стали 16 женщин в возрасте от 58 до 95 лет и 11 мужчин в возрасте от 47 до 84 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии победить COVID-19 не смогли 6 452 жителя Ростовской области.