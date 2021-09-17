Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 463 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 сентября. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (190), а также Батайске, Таганроге, Азовском и Сальском районах (по девять). Более 16% заразившихся — люди старше 66 лет, более 17% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 132 433 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 114 875 человек.